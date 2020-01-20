Амстердам, , 11:01 — REGNUM Министерство туризма Индонезии совместно с командой Wonderful Indonesia продвигает кулинарное богатство, кофе и традиционные напитки страны на выставке туризма Vakantiebeurs в Нидерландах с 15 по 19 января 2020 года, сообщает Antara.

«Содействие развитию туризма стало сильной стороной Индонезии в привлечении иностранных туристов, особенно из Нидерландов», — говорится в заявлении министерства туризма страны.

Индонезия представила посетителям выставки традиционные индонезийские блюда, чтобы познакомить их с красотой и богатством индонезийской культуры.

Напомним, выставка Vakantiebeurs является крупнейшей туристической и развлекательной ярмаркой. Многие туристические агентства, страны, театры и культурные ассоциации со всего мира представляют свои страны.