Берёзовский, Свердловская область, , 11:36 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с главным редактором «Берёзовского рабочего» Сергеем Стуковым — автором открытого письма о заповеднике «Денежкин камень». Об этом Стуков сообщил в Facebook.

В своём письме журналист призвал губернатора не допустить превращения заповедника в национальный парк. По мнению Стукова, данный шаг продиктован намерением убрать местную администрацию, активно защищавшую реки на севере области.

«Только что мне позвонил губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев. На этой неделе запланирована встреча. Всё обсудим лично», — написал главный редактор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона заявил, что вся документация по переводу «Денежкиного камня» в национальный парк уже подана в соответствующие ведомства. Об этом губернатор сказал на пресс-конференции 17 января 2020 года.

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