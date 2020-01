Санта-Моника, США, , 10:39 — REGNUM На сайте компании Naughty Dog 19 января появилась необычная вакансия. Руководство студии ищет программиста с опытом PC-разработки в команду проекта The Last of Us Part II.

Фанаты серии считают, что разработчики из Naughty Dog планируют выпустить игру и на PC, но позже её PS4-релиза. Представители студии пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, такие эксклюзивы консоли PS4 как Horizon: Zero Dawn и Dreams выйдут на PC. Об этом ранее сообщило игровое издание Kotaku.

