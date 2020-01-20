Прага, , 10:43 — REGNUM Граждане Украины составляют одну из наиболее многочисленных групп иностранных работников в Чехии, сообщило Radio Praha со ссылкой на данные Чешского статистического управления по международной миграции.

«Каждый третий иностранный работник в Чехии — словак, а каждый пятый — украинец», — заявила специалист управления Ярмила Марешова.

Всего, по данным ведомства, в Чехии работают 600 тыс. иностранных граждан, из которых граждане Украины составляют 13%. Кроме них в Чехии работает много граждан Словакии и Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальном банке Украины рассказали, что трудовые мигранты ежемесячно перечисляют на Украину $1,12−1,17 млрд.

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