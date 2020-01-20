Абакан, , 10:27 — REGNUM в Хакасии на Крещение действовало 17 мест для купания. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Водоёмы региона в праздничные выходные посетили порядка 13 тысяч человек. В том числе в купаниях приняли участие около 6300 человек.

«За время крещенских купаний несчастных случаев на водоемах Хакасии не зарегистрировано», — пояснили в управлении.

На местах, где проводились крещенские мероприятия, дежурили полицейские, спасатели, медики и другие. Всего для обеспечения безопасности граждан были задействованы около 270 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, томичей на Крещение охраняли сотни полицейских.