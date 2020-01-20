Новосибирск, , 10:26 — REGNUM В Новосибирской области более 33 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях, из них более 18 тысяч — в городе Новосибирске, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

«На территории области на официально разрешённых купелях происшествий не допущено», — уточнили в ведомстве.

Изначально на территории региона были оборудованы 40 купелей, но за сутки до проведения мероприятия из-за ухудшения погоды администрация Тогучинского района закрыла две купели в посёлке Горный и селе Коурак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в общей сложности к работе на территории Новосибирской области во время крещенских купаний было задействовано порядка 500 человек — представители МЧС России, сотрудники полиции, специалисты районных администраций и бригады медиков.

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