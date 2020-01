Портленд, США, , 10:24 — REGNUM Глава Nightdive Studios Стивен Кик всё ещё планирует переиздать игру The Operative: No One Lives Forever, вышедшую в 2000 году. Об этом 19 января сообщила «Игромания».

Кик заявил, что он работает над возвращением шутера в продажу. Вероятно, студия пытается решить вопрос с авторскими правами — сейчас они поделены между Activision Blizzard и 20th Century Fox.

Напомним, The Operative: No One Lives Forever — это экшен-игра о секретном агенте Кейт Арчер. Девушка работает на таинственную организацию UNITY и помогает в урегулировании различных военных конфликтов.

