Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM В Таврическом саду в центре Санкт-Петербурга группа из десяти молодых людей вечером 19 января нарушала общественный порядок и проявляла агрессию к окружающим. При этом на головах у дебоширов были балаклавы. Пять правонарушителей задержаны.

Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о хулиганах в Таврическом саду поступило в полицию в воскресенье около 20:30 от очевидцев.

Прибывший наряд полиции задержал за нарушение общественного порядка и доставил в отдел пятерых парней: двое из них — несовершеннолетние, 15 и 16 лет, остальным по 18 и 19 лет.

«При досмотре у данных граждан изъято четыре аэрозольных баллончика, аэрозольный пистолет, три ножа и три устройства для стрельбы сигнальными патронами», — отметили в Главке МВД России.

Несовершеннолетних нарушителей передали родителям, в отношении троих совершеннолетних составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Как сообщало ИА REGNUM, отдыхающих горожан избивали в Таврическом саду в августе 2018 года молодые приверженцы уголовной субкультуры АУЕ. Эти события комментировали политики федерального уровня, расследование находилось на контроле центрального аппарата СКР в Москве.

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