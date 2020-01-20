Москва, , 10:16 — REGNUM В Госдуме предложили запретить работу мини-отелей, расположенных в цокольных этажах и подвалах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми пострадали шесть человек, погибли пять человек. В Госдуме настаивают на запрете гостиниц, расположенных в подвалах.

«Ещё одна трагедия, вызванная жадностью и преступной безответственностью коммерсантов и надзорных чиновников. Организация мини-отелей в цокольных этажах и подвалах — само по себе опасно, это надо запретить», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в соцсети.

В Перми ночь на 20 января из-за прорыва трубы оказался затоплен мини-отель на девять номеров, он располагается в цокольном этаже жилого здания. Председатель СКР Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат комитета.