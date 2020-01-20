Бердск, Новосибирская область, , 10:08 — REGNUM В Бердске без холодной воды остались 79 частных домов и три многоквартирных дома. Кроме того, 11 домов отключены от горячего водоснабжения. Причина — дефектом на водоводе и трубопроводе, пояснили в администрации города.

Под отключение холодной воды попали дома на ул. Шевченко от ул. Молодая Гвардия до ул. Парижской Коммуны, на ул. Молодая гвардия, на ул. Колхозная, на ул. Ясногорскую, на ул. Солнечногорскую. Подвоз воды организован.

Горячую воду отключили у потребителей от ЦТП-13: четыре дома на ул. К. Маркса и семь — на ул.Энергетическая.