Волгоград, , 10:02 — REGNUM Три новые посадочные площадки для вертолёта санавиации появятся в 2020 году в Волгоградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный комитет здравоохранения. Подготовительные работы на объектах стартуют в первом полугодии.

В Камышине и Урюпинске вертолётные площадки разместят на территориях, прилегающих к центральным районных больницам, в Волжском — рядом с подстанцией скорой помощи. Волгоградская область стала первым регионом России, который получил санитарный вертолёт «Ансат» по федеральной программе. На борту «летающей скорой» есть современный аппарат искусственной вентиляции лёгких, оборудование для реанимации, необходимые лекарственные препараты.

В Волгограде для санитарного вертолёта используют две площадки. В 2019 году было совершено 269 вылетов, в том числе эвакуированы 56 детей.