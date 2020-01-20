Челябинск, , 09:55 — REGNUM Вода жёлтого цвета из-под кранов в Челябинске оказалась соответствующей гигиеническим требованиям. Это следует из официального заявления областного управления Роспотребнадзора.

Пробы воды были отобраны после того, как горожане пожаловались на жёлтую воду и сопровождающий её неприятный запах. Для исследования взяли по 17 образцов горячей и холодной воды. И оказалось, что не соответствующими требованиям были лишь три пробы горячей воды. Все остальные соответствовали гигиеническим нормативам.

Как сообщало ИА REGNUM, на ржавую воду челябинцы пожаловались на позапрошлой неделе. После этого и были отобраны пробы жидкости.