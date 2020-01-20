Ставрополь, , 10:07 — REGNUM Новое уголовное дело возбудили против осужденного за совершение теракта в городе Пятигорске Рината Сулейманова. На этот раз его подозревают в финансировании терроризма, пишет «Интерфакс-Юг».

Установлено, что Сулейманов неоднократно переводил деньги на банковские карты участникам международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На него завели дело по статье о содействии террористической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Южный окружной военный суд признал двух жителей Ставропольского края Сулейманова и Русманбета Менглибаева виновными в причастности к подрыву автомобиля в Пятигорске в августе 2010 года. Тогда в результате теракта в пострадали 46 человек. Суд приговорил их к 15 и 17 годам колонии строгого режима соответственно.

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