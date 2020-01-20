Якутск, , 09:57 — REGNUM В ЗАГСе Якутии рассказали, какими именами в 2019 году называли родители новорожденных.

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Всего в Якутии выдано свидетельств о рождении 12 996, в 2018 году было на 670 рождений меньше.

Самыми популярными именами для мальчиков оказались Артём, Александр, Максим, Михаил, Тимур, Дмитрий, Виктор, Кирилл, Лев, Никита и Марк. Девочек нарекали именами София, Милана, Алиса, Виктория, Ева, Амелия, Арина, Анастасия, Валерия, Анна.

Давали и редкие имена детям, такие как Ахилл, Гарри, Гектор, Генрих, Дарий, Джованни, Июлий, Клавдий, Марс, Мигель, Олимпий, Соломон, Спасий, Филат. У девочек в числе редких: Джульетта, Жемчужина, Орхидея, Сати, Сентябрина, Мэри, Мелоди, Лууна, Фемида, Флора, пишет News.Ykt.Ru.

Мальчиков родилось больше, чем девочек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России новорожденным давали редкие имена: Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива.