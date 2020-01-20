Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM Убирать свердловские дороги после обильного снегопада вышла 391 снегоуборочная машина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Как заявили ведомству в управлении автомобильных дорог, последствия снегопада ликвидируют 185 комбинированных дорожных машин, 71 автогрейдер, 31 автомобиль с отвалом и ещё 104 единицы других видов снегоуборочной техники.

13 инспекторов прямо сейчас инспектируют трассы в заснеженных районах региона.

Ожидается, что снегопад закончится в понедельник в районе 14:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловском управлении ГИБДД призвали водителей к осторожности на дорогах из-за снегопада. В ведомстве рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.

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