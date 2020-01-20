Абакан, , 09:51 — REGNUM Ветреная погода сохраняется в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 20 января в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным Хакасского гидрометцентра, 20 января в Хакасии прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с. Кроме того, ожидаются метели, на дорогах — гололедица.

Жителей и гостей республики просят соблюдать меры безопасности в связи с ветреной погодой.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды на Алтае закрывали федеральную трассу.