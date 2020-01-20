Вашингтон, , 09:53 — REGNUM На аукционе Sotheby’s выставлен гиперкар Ferrari 512 BB 1979 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Несмотря на то, что автомобилю уже более 40 лет, он ничуть не потерял своей привлекательности.

В 2002 году владелец Ferrari 512 BB Боб Норвуд провел модернизацию модели. Вместо серийного мотора объёмом 3,9 л был установлен двигатель Testarossa объёмом 5 л производительностью 1100 «лошадей». После этого обновления Ferrari появился в одном из выпусков Forza. После этого авто стало настоящей легендой.

В 2018 году силовая установка машины была заменена еще один раз. Модель оснастили двигателем fiat-12 мощностью 440 л. с. Кроме того, в авто появилась выполненная из нержавеющей стали выхлопная система и модернизированная тормозная система.

Внутри машины кресла отделаны кожей черного цвета. Стоит также отметить, оригинальное трехспицевое рулевое колесо с фирменной эмблемой по центру.

Напомним, на аукционе Race Retro Classic & Competition Car Sale 21 февраля в британском городе Кенилворт будет выставлен на торги суперкар 70-х и 80-х годов в исполнении 25th Anniversary.

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