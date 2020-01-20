Москва, , 09:42 — REGNUM В Москве в центрах госуслуг открылась новая экспозиция выставочного проекта «Москва — с заботой об истории», посвященная искусству во время Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра столицы.

На выставке представлены редкие экспонаты — сборники стихов, изданные в годы Великой Отечественной войны, ноты, программки спектаклей и др. Часть выставки посвящена выступлениям фронтовых театров.

Акция «Москва — с заботой об истории» стартовала в апреле 2019 года. За это время жители Москвы передали более 6 тыс. документальных и вещественных материалов времён Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Москве в центрах госуслуг начала работу выставка посвященная Великой Отечественной войне и, в частности, битве за Москву (1941−1942 гг.).

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