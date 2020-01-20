Якутск, , 09:31 — REGNUM Якутские мастера по созданию скульптур изо льда заняли первое место на международном чемпионате в Канаде, который проходил с 15 по 18 января на озере Луиз.

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Алексей Андреев и Егор Степанов не первый раз участвуют в этом конкурсе и каждый раз занимают призовые места.

«Наша скульптура выполнена в тематике Крайнего Севера. Существует легенда о том, что олень каждый день крадёт солнце, а охотник гоняется за ним и возвращает светило обратно. Вот об этой легенде и наша композиция», — рассказал телеканалу «Якутия 24» Алексей Андреев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске на центральной площади установили огромную крысу, сделанную изо льда.