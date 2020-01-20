Ломе, , 09:37 — REGNUM Распространение поддельных лекарств в Африке — это кризис общественного здравоохранения, который больше нельзя игнорировать. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление британской благотворительной организации Brazzavile Foundation.

В соответствии с заявлением, на прошлой неделе в Того началась конференция с участием представителей семи африканских стран для борьбы с этой проблемой. На ней представители Конго, Нигера, Сенегала, Того, Уганды, Ганы и Гамбии обсудили меры по пресечению незаконного оборота поддельных лекарств, сообщили в Brazzavile Foundation.

По информации журналистов телерадиокомпании, во всем мире торговля контрафактными фармацевтическими препаратами достигает 200 миллиардов долларов США в год, причем, согласно оценкам, Африка находится в числе наиболее пострадавших регионов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 42% всех поддельных лекарств, изъятых в период с 2013 по 2017 год, были из Африки.

Однако Брайт Саймонс, создатель мобильной системы для проверки лекарств в Гане, заявил, что невозможно дать точную оценку количеству поддельных препаратов, поскольку торговля ведется в «подполье».

Как сообщили в консалтинговой фирме PwC, доля поддельных фармацевтических препаратов может достигать 70% в развивающихся странах, таких как страны Африки.

По оценкам ВОЗ, каждый десятый медицинский продукт в странах с низким и средним уровнем дохода, в число которых входит большая часть Африки, не соответствует стандартам или является поддельным.

По данным ООН, слабые или непоследовательные правовые рамки и отсутствие правил, регулирующих продажи, часто осуществляемых в интернете или в неформальных местах, усугубляют проблему.

Существует также проблема со стоимостью лекарств в бедных странах, передают репортеры.

«Если лекарство хорошего качества от известного поставщика слишком дорого, люди вынуждены пробовать более дешевое лекарство от нелицензированного поставщика», — говорится в заявлении ВОЗ.

Однако, по словам экспертов, снижение цен на лицензированные лекарства не гарантирует решение проблемы. Даже на подделке недорогих лекарств злоумышленники могут получать хорошую прибыль, если объем продаж достаточно высок, отметили они.