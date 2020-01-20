Ташкент, , 09:09 — REGNUM Практику автоматического отключения компьютеров в конце рабочего дня внедрили в министерстве юстиции Узбекистана, сообщает 19 января издание «Газета.uz» со ссылкой на министерство.

В ведомстве уточнили, что длительный режим труда негативно влияет на жизнь и здоровье людей в Японии, Южной Корее и странах СНГ, а также снижает производительность труды. Кроме того, подобный режим работы отрицательно сказывается на семьях работников.

Для решения указанных проблем министерство юстиции Узбекистана разработало программу мер по повышению производительности труда. В частности, сотрудникам даются рекомендации по правильному планированию деятельности и запрещается работать в воскресенье.

Напомним, в 2017 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил «чрезвычайное положение» для руководства республиканских ведомств с усилением режима работы. В августе 2018 года глава государства заявил, что по воскресеньям чиновники должны отдыхать.