Караганда, Казахстан, , 08:46 — REGNUM Сатпаевский городской суд признал вину бывшего руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаева» в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в антикоррупционной службе Карагандинской области Казахстана.

По версии суда и следствия, женщина пыталась получить путем обмана и злоупотребления доверием 1,2 млн тенге ($3189) от руководителя ТОО «Хлебстрой» за подписание акта выполненных работ.

Суд приговорил бывшего руководителя отдела ЖКХ к штрафу в размере 12 млн тенге ($31,9 тыс) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Напомним, 17 января в Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщили, что против акима (главы) Павлодарской области Булата Бакауова возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

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