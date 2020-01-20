Москва, , 08:45 — REGNUM В 2019 году Япония приняла рекордное количество туристов из России. За год страну посетили 120 тыс. российских туристов (рост на 26,6%), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В 2018 году в Японии побывали 94 тыс. 810 туристов из России. Отмечается рост турпотока в зимой. В декабре 2019 года Японию посетили 8 тыс. 800 туристов из России (на 39,8% больше, чем в декабре 2018 года).

Всего в 2019 году в Японии побывали более 31 млн туристов со всего мира, что на 2,2% больше, чем в 2018-м. На первом месте туристы из Китая — 9 млн 594 тыс. 300 человек, на втором — из Южной Кореи (5 млн 584 тыс. 600 человек), на третьем — из Тайваня (4 млн 890 тыс. 600 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых трех месяцев 2019 года Японию посетили 23,6 тыс. российских туристов, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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