Кызыл, , 08:34 — REGNUM На праздник Крещения Господня в Туве были открыты четыре купели — в городах Кызыл и Шагонар, а также в сёлах Тоора-Хем и Хову-Аксы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в священную воду 19 января окунулись более тысячи местных жителей.

В их числе в крещенских купаниях из солидарности принял участие и глава республики Шолбан Кара-оол.

«Будучи человеком, который верен буддизму, религии своих предков, я всегда чувствую свою ответственность и поддерживаю своих православных земляков, разделяя с ними радость этого Великого дня», — написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте».

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