Уфа, , 08:36 — REGNUM Более 14 тысяч человек окунулись в купелях на Крещение в Уфе. Об этом 20 января сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, в ночь на 19 января иордани были освящены и функционировали для жителей и гостей Уфы до 24:00 часов. Отмечается, что всего в прорубях окунулись 14 494 человек.

Больше всего людей посетило иордань на озере Солдатском. Здесь искупались 3 240 человек. Чуть меньше, 2926 человек окунулись в купеле на реке Белой в районе спортивного комплекса «Юность». В иордане на реке Уфе в микрорайоне Сипайлово искупались 2 215 человек.

Отмечается, что происшествий зарегистрировано не было.

Напомним, что в 2020 году купели в Уфе были организованы в каждом районе города.

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