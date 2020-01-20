Кизляр, Дагестан, , 08:36 — REGNUM Некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе стала причиной массового отравления людей в дагестанском городе Кизляре. К такому выводу пришла прокуратура республики после проведения надзорных мероприятий, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе ведомства.

Напомним, в течение двух недель с симптомами острой кишечной инфекции к врачами обратились свыше 300 жителей Кизляра. По состоянию на 19 января в медучреждениях оставались 164 человека, их состояние здоровья оценивается как стабильное.

«Проверка показала, что инфекция возникла по причине ненадлежащего качества воды в водопроводной сети водонасосной станции № 4 Кизляра, обусловленного некачественным устранением прорывов водопроводной линии», — сказано в сообщении.

Прорывы произошли в период с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года. В настоящее время приняты меры для локализации распространения инфекции, обеззараживания водопроводных сетей, а также проводятся работы по укладке дополнительной линии водопровода.

Для устранения нарушений и недопущения их впредь главе города внесено представление. В суд направлено семь исков к ОАО «Горводопровод». Кроме того, объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям МКУ «УС И ЖКСХ» и МУП «Очистные сооружения».

Как сообщало ИА REGNUM, по факту массового отравления жителей Кизляра возбуждено уголовное дело по статье об оказании потребителям услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные лица.

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