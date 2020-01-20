Кейптаун, , 08:32 — REGNUM Первый черный южноафриканец, завоевавший титул чемпиона мира по боксу в наилегчайшей весовой категории, ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, Питер Матебула вошел в историю в 1980 году, когда он победил Тай-Шик Кима из Южной Кореи на поединке Международной ассоциации бокса в Лос-Анджелесе. За его мастерство на ринге его прозвали «ужас».

Его сестра Диана Тлхале рассказала местному телеканалу SABC, что Матебула скончался в больнице Лератонг вечером в субботу, 18 января.

«Ушла легенда, да здравствует легенда», — сказал в интервью местному СМИ глава федерации бокса ЮАР Тшолофело Леджака.

«[Матебула] был не только первопроходцем, но и джентльменом этого вида спорта», — добавил он.