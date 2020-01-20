Москва, , 08:28 — REGNUM Сегодня, 20 января, Роспотребнадзор открыл горячую линию по продаже опасной, особенно для детей, некурительной никотинсодержащей продукции (снюса), сообщается на сайте ведомства.

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Ранее при проверках данной продукции установлено, что концентрация никотина в 20—30 раз превышает норму потребления и соответствует одномоментному выкуриванию 20—30 сигарет.

С 20 января по 3 февраля гражданам расскажут о рисках употребления снюса. Любой желающий может бесплатно позвонить на горячую линию 8−800−555−49−43 и проконсультироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 200 материалов направил в суды Роспотребнадзор по результатам 28 тыс. проверок продаж некурительной никотинсодержащей продукции.

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