Великий Новгород, , 08:26 — REGNUM Город Боровичи Новгородской области достоен звания «Город трудовой доблести», считает председатель Новгородской областной думы Елена Писарева. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе спикера регионального парламента, с таким предложением она уже обратилась к губернатору региона Андрею Никитину и региональному отделению партии «Единая Россия».

Писарева отметила, что Боровичи — это город-госпиталь, а боровичане отдали все свои силы, работая на предприятиях и помогая фронту.

Спикер напомнила, что с началом Великой Отечественной войны в Боровичи были переведены многие предприятия Ленинграда, в местный комбинат огнеупоров, производство которого в 1941 году было переведено на Урал, в 1942−43 годах уже возобновил свою работу.

Елена Писарева, председатель Новгородской областной думы «Здесь выпускали минометы, мины, снаряды, оборудование для походных хлебозаводов. Все предприятия, работавшие в этом городе, внесли огромный вклад в Великую Победу. Если взять только комбинат огнеупоров, наш «красный керамик», только с мая 1943 по май 1945 года комбинат 16 раз получал переходящее красное знамя Наркомчермета СССР и ВЦСПС. В 1947 году правительство наградило за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 2506 работников комбината. В год 40-летия Победы, в 85-м году, коллектив Боровичского комбината огнеупоров был награжден «За заслуги в обеспечении Советской армии и военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны» орденом Отечественной войны I степени».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января Государственная дума РФ в первом чтении приняла федеральный закон о Почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести».

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