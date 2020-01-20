Великий Новгород, 20 января 2020, 08:26 — REGNUM Город Боровичи Новгородской области достоен звания «Город трудовой доблести», считает председатель Новгородской областной думы Елена Писарева. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе спикера регионального парламента, с таким предложением она уже обратилась к губернатору региона Андрею Никитину и региональному отделению партии «Единая Россия».
Писарева отметила, что Боровичи — это город-госпиталь, а боровичане отдали все свои силы, работая на предприятиях и помогая фронту.
Спикер напомнила, что с началом Великой Отечественной войны в Боровичи были переведены многие предприятия Ленинграда, в местный комбинат огнеупоров, производство которого в 1941 году было переведено на Урал, в 1942−43 годах уже возобновил свою работу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января Государственная дума РФ в первом чтении приняла федеральный закон о Почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести».
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