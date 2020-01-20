Улан-Удэ, , 08:25 — REGNUM Православные верующие в Бурятии 19 января отметили праздник Крещения Господня. По всей республике в этот день были открыты двадцать семь купелей, из них одна в Улан-Удэ, недалеко от Одигитриевского собора.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС республики, места для совершения обряда оборудованы палатками для обогрева и переодевания. Были также организованы наблюдательные пункты для спасателей. Вместе с жителями города в иордань окунулся и глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Всех поздравляю с прошедшим Рождеством Христовым, с Крещением и Богоявлением! Скоро мы также в независимости от вероисповедания и национальности будем праздновать Новый год по восточному календарю. В нашей республике все праздники отмечаются всем народом», — отметил он позже на торжественном собрании общественности в честь праздника.

Читайте также: Томичей на Крещение охраняли сотни полицейских