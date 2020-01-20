Париж, , 08:21 — REGNUM Национальный совет адвокатов «приветствует историческую и настойчивую мобилизацию адвокатов во Франции» против пенсионной реформы и призывает продолжить движение в ближайшие дни, чтобы подчеркнуть давление на исполнительную власть, сообщает Le Figaro.

Информация, переданная до настоящего времени по проекту реформы, является «неприемлемой», осуждает национальный совет адвокатов, который считает, что ответы правительства «не дают решения проблем и законного гнева адвокатов».

Адвокаты также попросили встретиться с премьер-министром страны Эдуардом Филиппом, чтобы разрешить «этот беспрецедентный кризис».

«Чрезвычайное общее собрание национального совета адвокатов единодушно проголосовало за продолжение забастовки и просит премьер-министра Эдуарда Филиппа вмешаться», — говорится в заявлении национального совета адвокатов Франции.

Напомним, адвокаты выступают против пенсионной реформы правительства Франции и не собираются сдаваться. В течение нескольких недель акции протестов адвокатов нарушили деятельность судов.

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