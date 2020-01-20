Тюмень, , 08:08 — REGNUM Жители регионов «тюменской матрёшки» предпочитают проводить новогодние праздники дома. Согласно исследованию компании HeadHunter, дома провели долгие каникулы начала 2020 года 94% ямальцев, тюменцев и югорцев, 12% путешествовали по России.

«Вероятно, многие отказались от поездок, так как в каникулы были заняты на работе», — предполагает руководитель пресс-службы «HeadHunter — Урал» Анна Осипова.

Как выяснилось, 48% опрошенных жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО работали в новогодние праздники. Среди них сотрудники предприятий непрерывного цикла, представители банковской сферы, индустрии развлечений, транспорта, торговли и экстренных служб.

Интересно, что среди респондентов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО каждый третий (33%) в целом поддерживает идею о сокращении новогодних каникул. Тогда как по России 29% высказываются за эту идею.