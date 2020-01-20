Пермь, , 08:05 — REGNUM Прокуратура Пермского края и прокуратура Индустриального района Перми организовали проверку несчастного случая, который произошел в ночь на 20 января в мини-гостинице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM краевой надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в мини-отеле «Карамель» из-за коммунальной аварии пострадали постояльцы. Напомним, насмерть обварились кипятком пять человек, трое человек госпитализированы. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Добавим, мини-отель расположен на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома.

«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка законности действиям всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, безопасность оказания и предоставления услуг на данном объекте», — сказали в прокуратуре.