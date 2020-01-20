Воронеж, , 08:02 — REGNUM 2 тыс. 248 человек приняли участие в Крещенских купаниях в пяти официально оборудованных для этого местах в Воронеже 18−19 января, сообщили в пресс-службе администрации города. В 2019 году в Крещенскую ночь в традиционном купании приняли участие 4 тыс. 652 воронежца.

Больше всего воронежцев пришли искупаться к купели на Адмиралтейской площади — более тысячи человек.

Некоторым воронежцам не хватило официальных купелей — спасатели зафиксировали попытки несанкционированного купания в трёх местах (Днепровский переулок, д.1, наб. Массалитинова, 4а, п. Буденный, ул. Луговая), куда в общей сложности пришли 42 человека.

Отметим, что ранее администрация города сообщала, что, по прогнозам, в купаниях могут принять участие до семи тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Воронеже сократили число официальных купелей по сравнению с прошлым годом почти в два раза. Причиной стала аномально тёплая погода.