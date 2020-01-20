Пермь, , 07:56 — REGNUM В пятиэтажном жилом доме по ул. Советской Армии, 21, в Перми из-за серьезной коммунальной аварии, когда прорвало трубу отопления, и кипяток хлынул в подвал, жильцов не эвакуировали. Об этом сообщил и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров.

Он отметил, что в эвакуации жителей пятиэтажкине было необходимости. В настоящее время в доме и мини-отеле «Карамель», расположенном в подвальном помещении дома, отключено электричество. После проведения противоаварийных мероприятий, коммуникации восстановят, отметил Гончаров.

По его словам, на место ЧП все экстренные службы прибыли своевременно. В оперативном порядке начали обследовать помещения, откачивать горячую воду, оказывать помощь пострадавшим.

Напомни, утром 20 января в мини-гостинице из-за прорыва трубы отопления насмерть обварились пять человек. Трое постояльцев госпитализированы. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.