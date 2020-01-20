Куйбышев, Новосибирская область, , 07:53 — REGNUM Ветерану Великой Отечественной войны Алексею Фёдоровичу Шекеру из Новосибирской области исполнилось 93 года.

Алексей Фёдорович Шекера родился 19 января 1927 года в деревне Трёхречка (сейчас её уже нет на карте района). Он был восьмым ребёнком в семье. Когда началась война, ему исполнилось 14 лет. Когда было 15 лет пришла похоронка на старшего брата Петра, в которой значилось: погиб, защищая Москву.

До призыва Алексей Фёдорович закончил 7 классов. С 1942-го года работал в колхозе счетоводом. В 17 лет — 22 октября 1944 года — настало время призыва.

По данным регионального управления СКР, призывали его с Первомайской площади города Куйбышева.

«На Тихоокеанском флоте сначала учебный отряд, потом на эсминец «Редкий» (в 1945 году) рулевым. Поезд вёз их до самого Владивостока, а военные дороги были не сухопутными, а морскими. Только через 7 лет в 1951 году, с орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью «За победу над Японией» на груди, рулевой военного корабля Алексей Шекера был демобилизован и вернулся в родную Трёхречку. Сразу перебрался в Куйбышев и стал трудиться на хлебокомбинате экспедитором, продолжил учёбу в вечерней школе. С 1956-го по 1961 г. — инструктор ГККПСС, — уточнили в ведомстве. — С 1961-го года работал в СМУ «Новосибирскводстрой» мастером, прорабом, инженером по технике безопасности. Отсюда в 1986-м ушёл на пенсию. В 12 районах нашей области вместе с коллегами оставил добрый след, дав людям воду, а в пяти — водопровод. Занимался общественной работой, по сей день сохраняет память о производстве, где работал».