Вашингтон, , 07:46 — REGNUM В ближайшее время будут обнародованы механизмы, направленные на противодействие «родильному туризму». Об этом сообщает Axios со ссылкой на источника в Госдепартаменте США.

«Только юридическое признание того, что это неправомерно, неправильно и недопустимо, является значительным шагом вперед», — отметил неназванный источник.

Пока неясно, какими именно изменениями в законодательство США планируется добиться пресечения потока беременных женщин, стремящихся в Соединенные Штаты, чтобы родившийся там ребенок автоматически получил гражданство США в соответствии с 14-й поправкой к конституции.

По словам чиновника, планируемые изменения направлены на устранения связанных с «родильным туризмом» рисков национальной безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп угрожал изменить 14-ю поправку к конституции США, отменив присуждение американского гражданства по праву рождения.