Пермь, , 07:46 — REGNUM В Перми после коммунальной аварии, повлекшей смерть людей, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По предварительным данным, помещение гостиницы, расположенное на цокольном этаже здания, затопило кипятком из-за прорыва трубы отопления. Погибли пять человек. Трое постояльцев госпитализированы.