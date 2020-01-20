Томск, , 07:29 — REGNUM В Томской области состоялось более 40 религиозных мероприятиях, посвящённых празднованию Крещения Господня. В них приняли участие порядка 3,6 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Общественный порядок и безопасность в храмах и монастырях, а также в местах массового купания обеспечивали более 250 сотрудников полиции.

Также были задействованы представители частных охранных организаций, общественных формирований, добровольных народных дружин.

«Нарушений общественного порядка не допущено», — отчитались в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининграде участник крещенских купаний получил перелом позвоночника.