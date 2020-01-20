Пермь, , 07:22 — REGNUM В Перми на место смертельного ЧП, которое произошло утром 20 января в мини-отеле по ул. Советской Армии, выезжали губернатор Максим Решетников и глава города Дмитрий Самойлов. Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, сообщает 59.ru.

Руководитель пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова на своей странице в соцсети отметила, что на месте работают экстренные службы, в том числе спасатели Пермской городской службы спасения, дежурит семь бригад скорой помощи.

Напомним, в гостевом доме из-за прорыва трубы в мини-гостинице отопления погибли четыре человека, госпитализированы трое.