Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, , 07:05 — REGNUM Жителям отдаленных сёл, расположенных в Красночикойском районе Забайкальского края, приходится возить тела умерших близких на вскрытие за 150 километров — до Петровск-Забайкальского и обратно, потому что именно там находится ближайший патологоанатом, сообщает газета «Вечорка».

Таким образом, чтобы быть похороненными на кладбище, усопшим приходится проделывать немалый путь в 300 километров, отмечают забайкальские журналисты.

«Прошлым летом труп бабушки повезли на вскрытие, а по дороге застряли возле реки, потому что там смыло мост. Сутки ждали, когда из Чикоя приедут за трупом», — рассказали местные жители.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 26 июня 2019 года Иркутскую область постигло мощнейшее наведение. После продолжительных дождей реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов.

Что касается похоронной проблем, то с аналогичной бедой столкнулись и алтайские селяне: только за перевозку до бийского морга (он находится в 70 километрах от Троицкого) и обратно нужно заплатить порядка 5 тысяч рублей. Вот и решили скинуться на свой морг в складчину.

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