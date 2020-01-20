Якутск, , 06:56 — REGNUM Более 31 тыс. жителей и гостей Якутии окунулись в крещенские купели. Всего их в республики было 44, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по республике.

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На утро 20 января оставались действующие две купели. Закрыто 42 обрядовых места, в том числе 9 прорубей для забора воды.

«Происшествий в дни Крещения в Якутии не случилось. Были выставлены 44 поста в составе 673 человека и 161 единицы техники экстренных служб реагирования, в том числе от МЧС России 205 человек и 39 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае было организовано 40 купелей.