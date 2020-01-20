Москва, , 06:47 — REGNUM О том, кому и в каких случаях не следует пить минеральную воду, рассказала диетолог Елена Соломатина, сообщает 19 января «Вечерняя Москва».

Все минеральные воды можно классифицировать по степени минерализации, напоминает Соломатина, на столовые (с малой концентрацией солей), лечебные-столовые и лечебные.

Лечебные воды необходимо принимать только с целями оздоровления «при заболеваниях кишечника, подагре, проблемах с поджелудочной железой, печени, сахарном диабете и заболеваниях мочевых путей».

Необходимо также обращать внимание на кислотно-щелочной баланс напитка. Щелочные воды, с pH более 7, можно употреблять при повышенной кислотности, гастритах и язвах.

Разное влияние на организм оказывает теплая и холодная минеральная вода. Теплый напиток способствует расширению желчных протоков, лучшему перевариванию пищи.

Лечебные воды в высоких концентрациях могут вызвать различные дисфункции организма из-за нарушения солевого баланса.