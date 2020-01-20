Владивосток, , 05:51 — REGNUM Хорошо происходит заживление лапы самки рыси, подвергшейся оперативному вмешательству после того, как её с ранением доставили в Центр «Тигр».

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«Активная и агрессивная» — так описывают специалисты Центра «Тигр» поведение молодой самки рыси, которая сейчас находится на лечении. В воскресенье, 19 января, были сняты швы, раны заживают, а кости срастаются, написали специалисты центра на своей странице в сети Facebook.

Также специалисты радуются тому, что рысь за время пребывания в центре поправилась на 3 килограмма.

«Динамика выздоровления нас очень радует, когда переведём рысь в просторный вольер — будем наблюдать за ее способностью к охоте», — пишут специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты центра «Тигр» приняли решение прооперировать раненую рысь.