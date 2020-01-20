Новосибирск, , 05:38 — REGNUM Улететь из Новосибирска в Воронеж теперь можно в любое время года — рейс стал круглогодичным, сообщили ИА REGNUM в новосибирском аэропорту «Толмачёво».

Напомним, что ранее полёты выполнялись только в летний период.

«Рейсы осуществляются на комфортабельных воздушных судах Embraer 170 дважды в неделю — по средам и субботам. Рейс в Воронеж вылетает из аэропорта «Толмачёво» в 20:30, прилёт — в 21:20. Рейс — из международного аэропорта «Воронеж» вылетает в Новосибирск в 22:05, прилёт — в 06:20 следующих суток. Для каждого аэропорта указано местное время», — уточнили в «Толмачёво».

Отмечается, что продление программы полётов стало возможным благодаря государственной программе субсидирования региональных авиаперевозок. Стоимость билета по тарифу «Эконом Базовый» — 8 100 рублей.