Москва, , 05:34 — REGNUM Изменения в законодательство Российской Федерации, касающиеся улучшения демографической ситуации в стране, законодатели надеются принять в максимально короткие сроки, заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщают 20 января «Известия».

"Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро, — уверена Бессараб. — Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей».

Сообщается, что озвученные президентом России выплаты будут начисляться с 1 января 2020 года. Напомним, это материнский капитал на первого ребенка. Размер его составит 466 617 рублей. На второго государство дополнительно выделит 150 тысяч рублей. В случае рождения третьего ребенка, родители за счет государства смогут погасить 450 тысяч ипотечного кредита. Кроме единовременных выплат, государственным служащим необходимо внести изменения в законодательство о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет.