Южно-Сахалинск, , 05:12 — REGNUM В сахалинском Невельске почтили память 120 рыбаков, погибших 55 лет назад в Беринговом море, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В январе 1965 года в Беринговом море в сильнейший шторм попали траулеры «Нахичевань», «Севск» и «Себеж» Невельского управления тралового флота и судно «Бокситогорск» из Приморского края.

Кораблекрушение унесло жизни 120 моряков. В Невельске в память о погибших рыбаках установлен памятник, жители Сахалина ежегодно вспоминают и скорбят о жертвах трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2008 по 2018 годы в дальневосточных морях в результате кораблекрушений затонули 14 промысловых судов. 181 человек погиб, спастись удалось 137.