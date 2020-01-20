Новосибирск, , 04:58 — REGNUM В Новосибирск пришли морозы. Холодать начало накануне поздно вечером, 19 января — до — 17 °C, хотя днём было — 4 °C, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сейчас в городе — 21 °C, но ощущается как — 28 °C.

Сегодня, 20 января, в Новосибирске будет морозно и снежно — до — 24 °C, как и 21 января — до — 25 °C. Теплее станет к вечеру 22 января — до — 8 °C. А в четверг и вовсе, по данным сервиса, до +1 °C и снег.

По данным Западно-Сибирского гидромета, в первой половине дня 20 января в Новосибирске преимущественно без осадков, ветер западный 4−9 м/с, температура воздуха −19… −21 °C, на дорогах сильная гололедица.