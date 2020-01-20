Хабаровск, , 04:51 — REGNUM На Крещение в Хабаровском крае было организовано 40 купелей. Безопасность верующих, пожелавших окунуться в ледяную воду, обеспечивали 300 спасателей и 900 единиц техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Хабаровскому края.

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Происшествий во время обряда погружения в купели не зарегистрировано. В течение суток купели в регионе посетили более 16 тыс. человек. Многие верующие не только окунались в купели, но и набирали с собой освященную воду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии, несмотря на нешуточный мороз, жители ныряли в купели. Всего в регионе было организовано 33 купели в которых окунулись не менее 40 тыс. человек.