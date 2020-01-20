Новосибирск, , 04:23 — REGNUM В Новосибирской области во всех местах проведения крещенского обряда было организовано дежурство спасателей. Всего дежурили более 100 специалистов МЧС России, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ведомства.

«Вместе с представителями МЧС России и областных спасательных подразделений за соблюдением мер безопасности на льду, где оборудованы майны и иордани, следят сотрудники полиции, специалисты районных администраций и бригады медиков, — уточнили в новосибирском управлении МЧС. — В общей сложности к работе на территории региона задействовано порядка 500 человек и 200 единиц техники всех служб».

По данным на 11:00 (время местное) 19 января на официально разрешённых и безопасных купелях окунулись более 7,7 тыс. человек.